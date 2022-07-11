Блогерша показала лицо в прыщах без ретуши и восхитила фанатов

Блогерша Фэй показала кожу с акне на фото без ретуши в ответ на оскорбления в сети

Блогерша Фэй показала лицо с акне на фото без ретуши и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Активистка бодипозитива призналась, что часто получает оскорбления в сети и страдает от критики в адрес своего внешнего вида. В ответ на негативные комментарии она разместила два снимка, на которых продемонстрировала промежуточный результат лечения акне и то, как ее кожа выглядела до терапии.

На первом фото заметны сильные покраснения и воспаленные прыщи. На втором данные симптомы также присутствуют, но выражены в меньшей степени.

Упомянутый пост набрал десятки тысяч лайков и сотни комментариев, в которых пользователи сети принялись высказывать поддержку Фэй. «Ты очень красива», «Желаю тебе чувствовать себя уверенно в твоей коже», «Продолжай сиять», «Спасибо за то, что открыто говоришь об этом», — писали юзеры.

Ранее в июле российская телеведущая Ксения Бородина показала внешность без ретуши и нарвалась на критику. Знаменитость опубликовала видео с применением разглаживающего кожу фильтра, который на несколько секунд исчез из-за сбоя. Пользователи сети обратили внимание на недостатки внешности звезды и обругали ее в комментариях.