Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Лицо Бородиной без ретуши на видео обругали в сети

Ведущая Ксения Бородина снялась без фильтров для соцсетей и подверглась критике фанатов

Кадр: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина поделилась видео без ретуши в соцсетях и подверглась критике среди фанатов. Соответствующие кадры размещены на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

39-летняя знаменитость опубликовала сторис, сняв себя с улучшающим внешность фильтром, который на несколько секунд перестал «разглаживать» кожу звезды из-за сбоя. Без фильтров стали видны нечеткий овал лица Бородиной, а также неровности кожи на щеках, воспаления и следы от акне.

Пользователи сети обратили внимание на недостатки внешности звезды и обругали ее в комментариях. «По крайней мере теперь понятны увлечения масками», «Как-то вы обвисли», «Зачем строить из себя молодуху, обманывая нас фильтрами?», «Странно, что она за фильтрами скрывается — окружающих, может, и обманешь, а себя нет», — высказывались подписчики под другими постами в аккаунте Бородиной.

Ранее Ксения Бородина ответила на слухи о пластических операциях. «Ну какое "отрезала желудок"? Вы прикалываетесь, что ли, скажите?» — высказалась телезвезда, опровергнув домыслы о ее фигуре. После этого ведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала два видеоролика с тренировки, на которых она выполняла упражнения для пресса.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
Россиянин напал на незнакомую девушку у подъезда и ударил ее ножом в голову
Российский оборонный концерн отказался от международных рейтингов
Выживший после крушения Ан-2 россиянин провел десять дней в лесу
Специалист по России возглавил силы НАТО в Европе
Лицо Бородиной без ретуши на видео обругали в сети
Лукашенко назвал положительную роль санкций для России и Белоруссии
Власти рассказали о ежедневной борьбе с крепким рублем
Военный аналитик оценил три сценария Киссинджера по Украине
Путин указал на попытки Запада сорвать урегулирование ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.