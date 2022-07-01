Лицо Бородиной без ретуши на видео обругали в сети

Ведущая Ксения Бородина снялась без фильтров для соцсетей и подверглась критике фанатов

Российская телеведущая Ксения Бородина поделилась видео без ретуши в соцсетях и подверглась критике среди фанатов. Соответствующие кадры размещены на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

39-летняя знаменитость опубликовала сторис, сняв себя с улучшающим внешность фильтром, который на несколько секунд перестал «разглаживать» кожу звезды из-за сбоя. Без фильтров стали видны нечеткий овал лица Бородиной, а также неровности кожи на щеках, воспаления и следы от акне.

Пользователи сети обратили внимание на недостатки внешности звезды и обругали ее в комментариях. «По крайней мере теперь понятны увлечения масками», «Как-то вы обвисли», «Зачем строить из себя молодуху, обманывая нас фильтрами?», «Странно, что она за фильтрами скрывается — окружающих, может, и обманешь, а себя нет», — высказывались подписчики под другими постами в аккаунте Бородиной.

Ранее Ксения Бородина ответила на слухи о пластических операциях. «Ну какое "отрезала желудок"? Вы прикалываетесь, что ли, скажите?» — высказалась телезвезда, опровергнув домыслы о ее фигуре. После этого ведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала два видеоролика с тренировки, на которых она выполняла упражнения для пресса.