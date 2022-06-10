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Бородина ответила на слухи о пластических операциях

Телеведущая Ксения Бородина опровергла слухи об операции на желудок

Фото: @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина ответила на слухи о пластических операциях. Соответствующим видео она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, 39-летняя знаменитость записала видео, в котором она ответила на вопрос одной из подписчиц о том, делала ли она операцию бандажирования желудка (хирургическое вмешательство, направленное на радикальную борьбу с ожирением — прим. «Ленты.ру»).

«Ну какое отрезала желудок? Вы прикалываетесь что ли, скажите», — высказалась телезвезда, опровергнув домыслы о ее фигуре.

После этого ведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала два видеоролика с тренировки, на которых она выполняла упражнения на пресс.

Раннее Ксения Бородина снялась у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и возмутила фанатов. На опубликованном фото она позирует на фоне храма, сидя на перилах отеля Four Seasons, в котором остановилась с подругами. Для фотосессии Бородина выбрала черную водолазку, кожаные мини-шорты, коричневые носки и лоферы. Многие поклонники не оценили снимок ведущей и сделали ей замечание насчет внешнего вида и позы.

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Мария Винар
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