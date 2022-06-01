Поза Ксении Бородиной на фото у Исаакиевского собора возмутила фанатов

Телеведущая Ксения Бородина возмутила фанатов фотографией в шортах у Исаакиевского собора

Телеведущая Ксения Бородина снялась у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и возмутила фанатов. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном фото ведущая реалити-шоу «Дом-2» позирует на фоне храма, сидя на перилах отеля Four Seasons, в котором остановилась с подругами. Для фотосессии Бородина выбрала черную водолазку, кожаные мини-шорты, коричневые носки и лоферы. Свой пост она сопроводила стихотворением российской поэтессы Яны Мкртычевой «А полюбят тебя обязательно за другое».

Многие поклонники не оценили снимок ведущей и сделали ей замечание насчет внешнего вида и позы. «Ноги на крышу церкви забрасываете сразу», «Шикарная дива, только зачем такие снимки делать?», «Ксения, вы классная, но фото в шортах у собора — перебор», «Неприличная поза. Особенно рядом с собором», «Ничего красивого в этом фото нет», — высказывались они.

В мае российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась видео в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Поп-исполнительница снялась в облегающем комбинезоне модного дома Mugler, который оформлен широкими разрезами из полупрозрачной ткани, обнажающими части тела. Подписчики неоднозначно отнеслись к упомянутому ролику и раскритиковали вульгарный, по их мнению, образ певицы.