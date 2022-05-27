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Глюкоза снялась в полупрозрачном комбинезоне и вызвала споры в сети

Певица Глюкоза снялась в полупрозрачном комбинезоне Mugler и вызвала споры в сети

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась видео в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

35-летняя знаменитость станцевала под собственный трек «Пати Экзотика» на фоне дома. Поп-исполнительница снялась в облегающем комбинезоне модного дома Mugler, который оформлен широкими разрезами из полупрозрачной ткани, обнажающими части тела. На размещенных кадрах видно, что звезда накрасила губы ярко-красной помадой.

Подписчики неоднозначно отнеслись к ролику Глюкозы, который набрал 271 тысячу просмотров. Так, некоторые комментаторы раскритиковали вульгарный, по их мнению, образ певицы. «Где ваше достоинство?», «Вы больше ничем не можете привлечь к себе внимание?», «Ноль уважения к себе», «Может, хватит?», «Никаких других достоинств», — писали юзеры.

В то же время другие поклонники восхитились внешним видом артистки. «Фигура просто огонь», «Шикарный комбинезон», «Какая же Глюкоза красотка», «Восхищаюсь ее красотой», «Восхитительно», «Самая красивая знаменитость», — высказывались они.

В ноябре 2021 года Глюкоза снялась в откровенном наряде с глубоким декольте и вызвала споры в сети. В размещенном ролике звезда запечатлена на пляже. На ней черный топ с глубоким декольте, серые велосипедки и белый лонгслив. Образ артистки дополнили темно-синяя кепка, черные солнцезащитные очки и белые кеды бренда Converse.

Карина Черных
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