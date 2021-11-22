Глюкоза снялась в откровенном наряде с глубоким декольте и вызвала споры в сети

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 35-летняя знаменитость запечатлена на пляже. Она одета в черный топ с глубоким декольте, серые велосипедки и белый лонгслив. Ее образ дополнили темно-синяя кепка, черные солнцезащитные очки и белые кеды бренда Converse. «Легкость — симптом счастья», — подписала она пост.

Некоторые подписчики раскритиковали внешний вид исполнительницы. «С утра до ночи одно и то же, помешательство на себе», «Михаил Шемякин, вы майку не на ту сторону надели», «Гусю шею ломать самое то», «В этих репетузах… Ну такое себе», «Где грудь потеряла?» — высказывались юзеры.

Другие, напротив, восхитились снимками звезды. «Мадам, фигура зачет!», «Вообще не стареет. Такая, как была раньше», «Самая красивая девушка на планете», «Обворожительная!», «Вы потрясающая, и фигура у вас шикарная!» — писали они.

В сентябре Глюкозу пристыдили за фото в купальнике. На размещенном кадре знаменитость позирует на траве боком к камере. Ее запечатлели с распущенными волосами, в розовом купальнике с полупрозрачными вставками на талии. Подписчики пристыдили исполнительницу за большое количество фото в полуобнаженном виде.