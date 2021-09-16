Глюкозу вновь пристыдили за фото в купальнике

Подписчики раскритиковали Глюкозу за фото в розовом купальнике с отдыха в Испании

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вновь поделилась откровенной фотографией с отдыха и подверглась критике в сети. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 35-летняя знаменитость позирует на траве боком к камере. Ее запечатлели с распущенными волосами, в розовом купальнике с полупрозрачными вставками на талии. Известно, что Глюкоза проводит свой отпуск в Испании.

За первый час после публикации снимок набрал 14 тысяч лайков. Подписчики пристыдили исполнительницу за большое количество фото в полуобнаженном виде. «Вам не надоело постить фото в купальниках? Не девочка уже», «Старая вешалка, мозги набекрень или сексуально озабоченная», «Как порнозвездочка», «Девушка, у вас муж вообще есть? Чем он занят?» — негодовали они.

Ранее в сентябре Глюкоза поделилась откровенным видео и вызвала споры в сети. На кадрах певица позирует в душе в серебристом платье длины макси с глубоким декольте и вырезом на спине. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Знаменитость записала ролик под собственную песню «Пино колада».