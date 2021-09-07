Глюкоза поделилась откровенным видео и вызвала споры в сети

Певица Глюкоза сняла себя в душе под песню «Пино колада» и вызвала споры в сети

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала откровенный ролик с отдыха и вызвала споры среди поклонников. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 35-летняя певица позирует в душе в серебристом платье длины макси с глубоким декольте и вырезом на спине. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Знаменитость записала видео под собственную песню «Пино колада».

Пользователи сети раскритиковали образ Ионовой в комментариях под постом. «Пошлятина», «Колхоз во всем», «Бедолага», «Ты думаешь, что это круто? Поешь чушь!», «Каждый день одни грудь и ягодицы выставляете. Думаю, надо уже чем-то другим цеплять народ», — высказывались они.

В то же время другие фанаты восхитились внешним видом знаменитости. «Вот это шикарно!», «Стало горячо!», «Классная!», «Ты супер!», «Ну это же просто огонь, Наташ!», «Ты лучшая!» — писали юзеры.

Ранее в сентябре Глюкоза снялась в откровенной модели купальника в новом клипе. Звезда опубликовала видео, в котором она позирует в бассейне, лежа на надувном матрасе в виде красных губ. Знаменитость засняли в слитном купальнике желтого цвета с глубоким декольте.