Россиянка залезла в чан для купания на базе отдыха и умерла

Россиянка умерла в чане для купания на базе отдыха в Башкирии

Жительница Башкирии умерла в чане для купания на базе отдыха в Иглинском районе республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону, 33-летняя россиянка отдыхала на базе вместе с подругой. Женщину нашли мертвой в ночь на 21 июля. Предположительно, она залезла в чан с водой, уснула и захлебнулась.

По факту смерти россиянки Иглинский межрайонный следственный отдел СК России проводит доследственную проверку.

Ранее британский турист умер во время семейного отдыха на Кипре. Мужчину обнаружили без сознания в бассейне при отеле, после чего госпитализировали. Медики провели путешественнику интубацию, однако несмотря на усилия врачей он скончался.