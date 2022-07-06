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Британец полетел в отпуск с семьей и умер после купания в бассейне

21-летний британский турист скончался на Кипре после купания в бассейне отеля

Фото: Chloe Jade / Unsplash

Британский турист умер в больнице на кипрском курорте после того, как его нашли без сознания в бассейне отеля. Об этом сообщает пишет Mirror.

Отмечается, что 21-летнего туриста, который прилетел на отдых с семьей, обнаружили около 18:00 в бассейне одного из отелей в районе Пафоса. Мужчину вытащили из воды, и спасатели попытались реанимировать его, однако британец так и не пришел в сознание.

После этого иностранца доставили в больницу, где медики провели ему интубацию, но турист все же скончался. Полиция продолжает выяснять обстоятельства гибели британца. Отмечается, что правоохранительные органы исключили криминальный след.

Ранее в июле 19-летний турист из Австралии упал с 15-метровой высоты на крышу ресторана — мужчина ходил по кромке бассейна и оступился. Отмечается, что посетили заведения стали невольными свидетелями его смерти: по их словам, удар был настолько сильным, что сперва им показалось, будто произошел взрыв.

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Дарья Рыбак
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