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В Таиланде посетители кафе стали свидетелями случайной смерти туриста

На Пхукете 19-летний турист из Австралии умер после падения на крышу ресторана

В Таиланде посетители кафе стали свидетелями случайной смерти 19-летнего австралийского туриста. Об этом сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, несчастный случай с Джошуа Джеймсом Коннеллом (Joshua James Connell) произошел на территории отеля Paripas Patong Resort на Пхукете. На записи с камер наблюдения видно, как турист поднимается на ограждение возле бассейна и начинает идти по нему, балансируя. Затем ролик обрывается.

Сообщается, что после этого турист упал с 15-метровой высоты на крышу ресторана, расположенного на первом этаже гостиницы. По словам посетителей заведения, удар был настолько сильным, что сперва им показалось, будто произошел взрыв.

«Люди увидели иностранца на крыше. Он был без сознания. Все были в шоке от того, что он упал и умер», — приводит издание слова одного из очевидцев произошедшего.

По версии прибывших на место происшествия полицейских, смерть Коннелла не носит криминальный характер. Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают персонал гостиницы, чтобы выяснить, почему турист решил вскарабкаться на стену около бассейна.

Авторы материала уточнили, что гостиница Paripas Patong Resort находится в районе Патонг, «где круглосуточно бурлит ночная жизнь».

В конце мая в Патонге полиция обнаружила тело 37-летней россиянки, которая выпала с восьмого этажа высотного здания. По информации правоохранительных органов, перед смертью женщина употребляла алкогольные напитки в компании подруги.

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Ксения Жарова
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