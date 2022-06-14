В деле о смерти россиянки в Таиланде появились новые подробности

The Bangkok Post: тайская полиция обвинила троих человек в смерти россиянки

Тайская полиция обвинила троих человек в безрассудных действиях, которые могли привести к смерти 37-летней россиянки — женщина упала с восьмого этажа и разбилась насмерть. О новых подробностях дела пишет The Bangkok Post.

Так, 38-летнему американцу Джамаалу Смиту (Jamaal Smith), 28-летнему иорданцу Ахмаду Алатуму (Ahmad Alatoom) и 35-летней россиянке Наталье Косенковой грозит по 10 лет лишения свободы, если их признают виновными в смерти Евгении Смирновой. По словам подозреваемых, они не имеют отношения к смерти женщины, поскольку несчастный случай произошел, когда она поднималась по лестнице в нетрезвом состоянии.

Правоохранители подтвердили этот факт, обнаружив в крови погибшей высокий уровень алкоголя. Тем не менее, полицейские продолжают расследование и ищут любые признаки физического насилия. Отмечается, что после падения с восьмого этажа Смирнова была найдена в одном нижнем белье со сломанной ногой и травмами головы, в руках у женщины были зажаты волосы — правоохранительные органы отправили материал на анализ ДНК.

Уроженка Нижнего Новгорода Евгения Смирнова работала вебкам-моделью, пишет The Sun. Отмечается, что у полиции имеются доказательства секс-вечеринок с наркотиками и алкоголем в комплексе кондоминиумов Emerald Terrace, в котором произошла трагедия (были найдены презервативы и следы марихуаны). Однако Наталья Косенкова опровергла эту информацию, назвав вечеринку обычной пьянкой.

31 мая в курортном городе Патонг на западном побережье острова Пхукет полиция обнаружила тело 37-летней туристки, которая выпала с восьмого этажа высотного здания. По информации правоохранительных органов, перед смертью женщина употребляла алкогольные напитки в компании подруги.