Российская туристка упала с восьмого этажа в Таиланде и разбилась насмерть

Bangkok Post: туристка из России умерла в Таиланде после падения с восьмого этажа

Туристка из России разбилась насмерть, выпав с восьмого этажа высотного здания в Таиланде. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что несчастный случай произошел в курортном городе Патонг на западном побережье острова Пхукет. Утром полиция обнаружила тело 37-летней туристки, имя которой не разглашается до уведомления родственников, на земле рядом с многоэтажным зданием.

По информации правоохранительных органов, перед падением женщина употребляла алкогольные напитки в компании подруги. В настоящее время офицеры из Патонга и Бюро туристической полиции проводят расследование, чтобы выяснить причину смерти.

Ранее в мае туристка из Румынии погибла в Таиланде при попытке сделать селфи на вершине водопада. 23-летняя Нане-Иосана Бодеа (Nane-Iosana Bodea) хотела сфотографироваться на краю 15-метрового водопада На Муанг, однако поскользнулась на мшистой поверхности и упала с обрыва вниз головой.