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Туристка попыталась сделать селфи на вершине водопада и разбилась насмерть

Туристка умерла в Таиланде после попытки сделать селфи на вершине 15-метрового водопада

Фото: Unsplash

Туристка из Румынии трагически погибла в Таиланде при попытке сделать селфи на вершине водопада. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, 23-летняя Нане-Иосана Бодеа (Nane-Iosana Bodea) хотела сфотографироваться на краю 15-метрового водопада На Муанг, однако поскользнулась на мшистой поверхности и упала с обрыва вниз головой.

Прибывшие на место происшествия медики пытались спасти жизнь девушки, но она скончалась не приходя в сознание.

Отмечается, что водопад На Муанг печально известен своей опасностью, а власти Таиланда регулярно просят туристов быть осторожнее и соблюдать правила безопасности во время его посещения в связи с большим количеством трагедий. В 2019 году 30-летний Бастьен Пальмье (Bastien Palmier) поскользнулся и погиб там, делая селфи. В том же году 26-летний испанец Давид Рокамунди Конеса (David Rocamundi Conesa) упал с обрыва и не выжил.

Ранее в мае в Таиланде спасли пожилую женщину, которая провела в диких джунглях семь дней без воды и пропитания. 75-летняя туристка из Германии Барбара Элизабет Моника Глэг Лэнг вышла прогуляться вокруг отеля на Пхукете и пропала на неделю.

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Татьяна Карпова
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