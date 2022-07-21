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Россиянин из мести избил грудного сына и отправил его в кому почти на два года

В Петрозаводске жестоко избитый отцом ребенок вышел из почти двухлетней комы

Фото: Shutterstock

В Карелии из комы вывели ребенка, который провел в ней почти два года после жестокого избиения отцом из мести жене. Об этом сообщила главный врач Детской республиканской больницы имени И.Н. Григовича Инга Леписева в разговоре с изданием «Столица на Онего».

В сентябре 2020 года в Петрозаводске пьяный мужчина, оставшись наедине с четырехмесячным сыном, избил его на почве неприязни к жене. Мальчика госпитализировали в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Врачи диагностировали у грудного ребенка поражение головного мозга. «Артему 15 мая исполнилось два года. Уже год и десять месяцев он лежит у нас в больнице. Месяц назад мы отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — рассказала Леписева.

По ее словам, ребенка перевели в педиатрическую палату. Из-за полученных травм у него погибла кора головного мозга и была поражена нервная система, поэтому мальчик не сможет испытывать эмоции. Однако, по словам медика, все остальные органы ребенка здоровы. При этом Леписева подчеркнула, что он вряд ли выйдет из вегетативного состояния и сможет ходить, а так же что-то понимать.

В июне 2022 года суд признал 38-летнего отца пострадавшего мальчика виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Мужчину приговорили к шести годам исправительной колонии.

Ранее в Туве отец до состояния комы избил свою девятимесячную дочь за то, что она плакала. Девочку госпитализировали с тяжелой травмой головы и гематомой, она скончалась через два дня.

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Константин Лысяков
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