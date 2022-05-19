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Россиянин до смерти избил девятимесячную дочь за плач

В Туве отец избил 9-месячную дочь за плач и обратился к врачам, когда она впала в кому

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Туве отец до смерти избил свою девятимесячную дочь за то, что она плакала. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В больницу города Кызыл поступила девочка, проживавшая с семьей в селе Сарыг-Сеп. У ребенка была тяжелая травма головы и гематома, она находилась в коме. Родители сообщили медикам, что дочь неудачно упала с навесных прыгунков.

Через два дня младенец скончался, было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали 46-летнего безработного отца девочки. Оказалось, что он ранее был судим за дезертирство и несколько краж.

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По данным «Осторожно, новости», мужчина признался, что 8 мая разозлился из-за постоянного плача дочери и начал бить ее по голове. Состояние ребенка ухудшалось, но в больницу семья пошла только через неделю, когда она уже впала в кому.

В настоящее время отец задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В конце марта похожий инцидент произошел в Свердловской области. Местная жительница избила новорожденного сына, потому что он кричал и плакал.

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Евгения Куликова
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