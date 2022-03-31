Россиянка разозлилась на новорожденного сына за плач и вывернула ему ногу

Жительница Жигулевска избила сына и вывернула ему ногу, потому что он плакал

Жительница Свердловской области избила новорожденного сына, потому что он кричал и плакал. Суд отправил ее на принудительное лечение. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает «Волга Ньюс».

Инцидент произошел в Жигулевске. 21-летняя мать двоих детей 21 ноября 2021 года разозлилась на младенца из-за плача и вывернула ему ногу. Медики диагностировали у ребенка закрытый перелом бедренной кости.

Уточняется также, что россиянка не уделяла ребенку должного внимания, не кормила его и не гуляла с ним.

Женщину обвинили по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего») и статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), но судебно-психиатрическая экспертиза выявила у нее психическое заболевание.

По решению суда она освобождена от уголовной ответственности и отправится на принудительное лечение в психиатрический стационар. Решение суда еще не вступило в законную силу. По данным прокуратуры, Жигулевский городской суд также рассматривает иск об ограничении женщины в родительских правах.

В январе стало известно, что пьяная жительница поселка Юганец Нижегородской области жестоко избила сына-первоклассника в подъезде жилого дома. Произошедшее попало на видео.