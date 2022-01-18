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Пьяная россиянка жестоко избила сына-первоклассника в подъезде и попала на видео

Shot: пьяная жительница Нижегородской области избила сына-первоклассника в подъезде дома

Пьяная жительница поселка Юганец Нижегородской области жестоко избила сына-первоклассника в подъезде жилого дома. Видео с места опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившихся кадрах видно, как россиянка в подъезде отчитывает своего сына. Затем женщина бьет мальчика рукой по голове и пинает в живот. Он падает на ступеньки и плачет. Жительницу Нижегородской области такое поведение сына только разозлило. Она называет мальчика тварью, поскольку ребенок отказывается идти домой.

Позже соседи женщины рассказали РЕН ТВ, что она периодически выпивает. Кроме 7-летнего сына россиянка воспитывает двух маленьких дочерей. Одной девочке исполнилось три года, вторая еще младенец.

Соседи признались, что уже обращались в органы опеки из-за жестокого поведения россиянки с собственными детьми. Во время одного из визитов инспекторов мальчик не стал ничего плохого говорить о матери. По сведениям Telegram-канала Ni Mash, женщина после инцидента сбежала с детьми. Ее уже нашли, россиянка пообещала прийти в органы опеки.

После появления в соцсетях ролика с избиением несовершеннолетнего организована доследственная проверка, уточняется на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

В ноябре 2021 года пожилой житель Челябинска избил 10-летнего мальчика, живущего по соседству. Инцидент произошел на глазах у матери ребенка.

Конфликт завязался на улице 40-летия Победы. На записи видно, как россиянин хватает школьника у подъезда, после чего тот падает на землю. Дальше пенсионер наносит несколько ударов несовершеннолетнему, поднимает его на ноги и уводит в неизвестном направлении. В этот момент рядом проходит другой мужчина, но он на произошедшее никак не реагирует.

Анна Щербакова
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Пьяная россиянка жестоко избила сына-первоклассника в подъезде и попала на видео
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