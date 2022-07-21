Мастера из Новосибирской области создали копии легендарных самолетов

Жители Новосибирской области создали копию самолета Piper J-3 Cub

Жители села в Новосибирской области создали копии легендарных советских и зарубежных самолетов. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Так, Вячеслав Тюкаревский, агроном по образованию, оборудовал мастерскую в гаражном боксе. В изготовлении воздушных судов ему помогает друг Валерий Бадерин, работавший инженером-механиком местного вагонного депо.

Их первой работой стал Piper J-3 Cub — легкий двухместный самолет, созданный в 1938 году. На конструирование копии ушло 1,5 года. По словам мужчин, они искали необходимые чертежи в журналах по моделизму 1980-х годов.

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