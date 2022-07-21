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Мастера из Новосибирской области создали копии легендарных самолетов

Жители Новосибирской области создали копию самолета Piper J-3 Cub

Фото: Getty Images

Жители села в Новосибирской области создали копии легендарных советских и зарубежных самолетов. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Так, Вячеслав Тюкаревский, агроном по образованию, оборудовал мастерскую в гаражном боксе. В изготовлении воздушных судов ему помогает друг Валерий Бадерин, работавший инженером-механиком местного вагонного депо.

Их первой работой стал Piper J-3 Cub — легкий двухместный самолет, созданный в 1938 году. На конструирование копии ушло 1,5 года. По словам мужчин, они искали необходимые чертежи в журналах по моделизму 1980-х годов.

Ранее новосибирский фотограф Виктор Дмитриев стал победителем международного конкурса театральной фотографии Theatre Exposed 2022. Он представил 20 снимков, призовые места заняли четыре из них. Конкуренцию Дмитриеву составили более 600 фотографов из разных стран мира.

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Мария Гейн
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