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Житель Новосибирска победил на международном конкурсе театральной фотографии

Фотограф из Новосибирска победил в международном конкурсе Theatre Exposed

Фото: unsplash

Новосибирский фотограф Виктор Дмитриев стал победителем международного конкурса театральной фотографии Theatre Exposed 2022. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

Конкуренцию Дмитриеву составили более 600 фотографов из разных стран мира. Он представил 20 снимков, призовые места заняли четыре из них.

Гран-при в категории «Движение в искусстве» получила фотография дуэта из балета «Парк» в исполнении артистов Мариинского театр в НОВАТе. Первое место в категории «Арт» получил снимок, запечатлевший сцену из балета «Анна Каренина» в исполнении артистов Театра Балета Бориса Эйфмана. Второе место в категории «Портрет» заработал снимок мюзикла «Капитанская дочка» театра «У Никитских ворот». Третье место в экспериментальной категории «Open» получило фото мелодрамы «Бесприданница» Новосибирского музыкального театра.

Конкурс Theatre Exposed, посвященный исключительно театральной фотографии, основали в 2018 году в Одессе, в нем могут принять участие люди с разным уровнем подготовки, из разных точек мира и разного возраста. Победителей выбирает международное жюри, состоящее из фотохудожников и представителей других творческих профессий. По правилам, его члены не знают ни имени, ни фамилии участника и оценивают работу лишь по своим представлениям об искусстве фотографии. В судейскую коллегию в 2022 году вошли специалисты из Грузии, США, России, Украины, Эстонии, Беларуси, Нигерии, Кубы, Ирана и Боснии и Герцеговины.

В декабре 2021 года стало известно, что алтайский фотограф Евгений Борисов выиграл в конкурсе журнала National Geographic. Мужчина одержал победу в номинации фото-состязания, посвященной дикой природе, запечатлев моржей на море Лаптевых.

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Сергей Истомин
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