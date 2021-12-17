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Алтайский фотограф выиграл в конкурсе National Geographic

Фотограф из Алтая Евгений Борисов запечатлел диких моржей для конкурса National Geographic

Фото: @borisovaltay / Евгений Борисов

Алтайский фотограф Евгений Борисов выиграл в конкурсе журнала National Geographic. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Мужчина одержал победу в номинации фото-состязания, посвященной дикой природе. Борисов запечатлел моржей на море Лаптевых.

«Номинация "Мать и дитя" — семья Лаптевских моржей как нельзя кстати. Фото с экспедиции в Арктику в этом году. Спасибо Вершинину Михаилу за организацию и совместный труд», — написал подписал он серию кадров.

Известно, что в конкурсе участвовали несколько тысяч человек, 16 из которых стали победителями.

Ранее в декабре телеканал National Geographic отметил желтыми рамками 20 красивейших мест России. Подобные объекты появились в том числе на Камчатке, Байкале, в Красной Поляне, Казани, Выборге и Москве. По словам представителей организации, перечисленные инсталляции вдохновят людей больше путешествовать и ценить окружающую красоту.

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Айсель Эюбова
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