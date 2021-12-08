National Geographic отметил 20 красивейших мест России

Телеканал National Geographic установил желтые рамки (отсылка к логотипу организации) в 20 самых популярных местах России. Об этом пишет TJ.

Таким образом, организация решила привлечь внимание путешественников «к невероятным и необычным местам, которые есть в России». По словам представителей National Geographic, инсталляции вдохновят людей больше путешествовать и ценить окружающую красоту.

Отмечается, что рамки были установлены в Мамисонском ущелье (Северная Осетия), на горе Бермамыт и Мусса-Ачитара (Карачаево-Черкесия), в мраморном каньоне Рускеала и в музее-заповеднике «Кижи» (Карелия), в Териберке (Кольский полуостров), в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи (Дагестан), в арт-парке «Никола-Ленивец» (Калужская область) и в музее-заповеднике «Дивногорье» (Воронежская область).

Также объекты появились на Камчатке, Байкале, в Красной Поляне, Санкт-Петербурге, Казани, Выборге, Москве.

Ранее в августе были названы самые красивые сохранившиеся крепости России. Среди них оказались Псковская крепость и ее Кремль, Ивангородская крепость в Ленинградской области и Новгородский детинец из Великого Новгорода.

