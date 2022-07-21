На популярном курорте турист чудом вытащил друга из пасти крокодила

Mirror: в Мексике двум американским туристам удалось выжить после нападения крокодила

На мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта двое американских туристов чудом выжили после нападения крокодила. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что инцидент на популярном курорте произошел в понедельник вечером, 18 июля. 30-летний турист из США и его 24-летний друг (имена мужчин не раскрываются) отдыхали на пляже Боканегра. Товарищ американца пошел купаться и первым подвергся нападению крокодила.

Путешественник успел позвать на помощь друга — мужчина побежал в воду вытаскивать приятеля из пасти рептилии, однако сам получил несколько серьезных укусов. Тем не менее американцам удалось выбраться на берег и вызвать скорую помощь.

Год назад на побережье этого же мексиканского курорта крокодил утащил в воду постоялицу отеля Marriott на глазах других туристов. Девушку удалось спасти, однако очевидцы возмутились бездействием сотрудников гостиницы и отсутствием на пляже предупреждающих о рептилиях знаков.