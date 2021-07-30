Туристка спасла женщину из пасти крокодила и возмутилась бездействием отеля

Туристка возмутилась бездействием сотрудников отеля после того, как на ее глазах крокодил утащил другого постояльца гостиницы в океан. Об этом сообщает Insider.

Пользователь сервиса Tripadvisor под ником nataliea135 оставила резкий отзыв о своем проживании в роскошном отеле Marriott на тихоокеанском побережье в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта, штат Халиско. Свой рассказ о впечатлениях от курорта девушка начала с похвалы. Она отметила превосходное питание и работу персонала гостиницы.

«Единственным и действительно невероятно важным минусом, из-за которого я бы не рекомендовала этот отель другим, является тот факт, что мои друзья спасли молодую девушку от огромного крокодила длиной более 12 футов (около 3,5 метра)», — так закончила свой отзыв девушка.

Пользовательница отметила, что, если бы ее друзья не вытащили девушку из пасти крокодила, она могла бы умереть. По словам туристки, когда они оказывали первую медицинскую помощь пострадавшей, сотрудники отеля пришли на помощь позже, чем этого требовала ситуация.

Также девушка раскритиковала отсутствие на пляже предупреждающих о крокодилах знаков и ночного патруля на побережье.

«Этот крокодил — чудовище, и он вернется на ваши пляжи, пока не получит то, что хочет. Сделайте что-нибудь, прежде чем кто-то из ваших гостей погибнет», — добавила юзерша.

Представитель Marriott прокомментировал отзыв туристки и принес извинения за «неприятный опыт», отметив при этом, что один из сотрудников отеля предупреждал пострадавшую об опасности ночного купания.

Ранее в июле 18-летняя туристка из США приехала на каникулы в Мексику и попала в пасть крокодила. Девушка с подругой пошли купаться в океан ночью. Путешественницы еще находились на берегу, когда крокодил внезапно вылез из воды, схватил американку за правую ногу и потащил за собой.

