18-летняя девушка пошла купаться ночью и попала в пасть крокодила

18-летняя жительница американского штата Калифорния приехала на каникулы в Мексику и попала в пасть крокодила. Об этом сообщает PVDN.

В конце июля Киана Хаммел (Kiana Hummel) и ее подруга остановились в отеле Marriott на тихоокеанском побережье в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта, штат Халиско. Ночью они пошли купаться. Девушки еще находились на берегу, когда крокодил внезапно вылез из воды, схватил Хаммел за правую ногу и потащил за собой.

Американка сумела сохранить спокойствие, и это спасло ей жизнь. Она начала бить крокодила изо всех сил. В конце концов рептилия отпустила ее правую ногу, но сразу же схватила за левую лодыжку и опять потащила в воду.

Отдыхавшая неподалеку Сара Лейни (Sarah Laney) услышала крики о помощи и вместе с друзьями поспешила к берегу. Вместе они заставили крокодила отпустить девушку.

«Я только помню, как говорила: "Пожалуйста, не бросайте меня". Я не думала, что смогу выбраться живой второй раз. Это было очень страшно», — рассказала пострадавшая.

В настоящее время Хаммел не может ходить: она получила глубокие повреждения мышц и тканей. Лейни, которая осталась с пострадавшей после нападения, рассказала, что скорая помощь приехала только через 45 минут после звонка.

По словам матери девушки Арианы Мартинез (Ariana Martinez), в больнице врачи потребовали оплатить счет в несколько тысяч долларов (одна тысяча долларов — 73,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). Только после этого они начали лечить ее дочь.

Хаммел, Мартинез и Лейни заявили, что руководство отеля не приняло достаточных мер, чтобы предупредить гостей о наличии крокодилов в океане. Представитель отеля Керстин Сахл (Kerstin Sachl) заявила: «Безопасность наших гостей и сотрудников — наш главный приоритет, и мы можем подтвердить, что соответствующие знаки, а также ночной патруль и красные флаги были и остаются на своих местах».

Ранее в американском парке Халпатиоки, штат Флорида, велосипедист угодил в пасть огромного аллигатора. Американец упал с велосипеда в водоем, где сидела самка аллигатора, охранявшая свое гнездо.