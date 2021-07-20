Велосипедист упал в воду и угодил в пасть огромного аллигатора

В американском парке Халпатиоки, штат Флорида, велосипедист угодил в пасть огромного аллигатора. Об этом сообщает WPTV News.

Инцидент произошел в понедельник, 19 июля. Американец упал с велосипеда в водоем, где сидела самка аллигатора, охранявшая свое гнездо. Разъяренный хищник схватил велосипедиста за ногу и укусил несколько раз. Мужчина сумел вырваться из пасти рептилии и зацепиться за корни деревьев, чтобы не утонуть.

На помощь пострадавшему кинулись гуляющие в парке люди. Один из них, Чарли Шеннон (Charlie Shannon), кинул ему поводок и благодаря помощи еще одного мужчины смог вытащить велосипедиста из воды.

«У него было много ран на ноге, в основном в верхней части бедра», — сообщил Шеннон. Раненого велосипедиста доставили на медицинском вертолете в больницу, рассказали в офисе шерифа.

Знакомые пострадавшего сообщили, что у него большой опыт велосипедных гонок. Как удалось выяснить позже, мужчина упал в воду из-за того, что у него лопнула шина на повороте.

Охотник, поймавший крокодила, рассказал, что длина рептилии была около 2,5 метра. Он подчеркнул, что аллигаторы в это время года особенно агрессивны. По его мнению, поведение животного указывает на то, что его гнездо где-то поблизости.

Ранее сообщалось, что гигантский крокодил откусил ногу индийскому сторожу и пытался утащить его в воду. Пострадавшего спасли прохожие, которые бросали камни в хищника и били его палками 15 минут, пока он не выпустил жертву.

