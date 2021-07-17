Мужчина избил аллигатора и попытался забросить его на крышу здания

Во Флориде мужчина избил аллигатора и попытался забросить его на крышу бара

В американском городе Дейтона-Бич-Шорс, штат Флорида, задержали мужчину, который избил аллигатора и попытался закинуть его на крышу здания. Об этом сообщает NBC News.

Сотрудники полиции заметили 32-летнего Уильяма Ходжа (William Hodge) рано утром 15 июля, когда он пытался забросить живую рептилию на крышу коктейль-бара. Помимо этого мужчина схватил аллигатора за хвост, ударил животное о навес здания, затем бросил на землю и дважды прыгнул на него.

Как рассказал Ходж полицейским, он украл аллигатора из вольера на близлежащем поле для мини-гольфа. Объясняя свои действия, он заявил, что «решил преподать рептилии урок». Мужчине предъявлены обвинения в краже со взломом и жестоком обращении с животными.

В 2020 году пользователей сети возмутили кадры жестокого избиения кенгуру. На видео попал неизвестный мужчина, который неоднократно бьет беззащитное животное кулаками по морде. На фоне слышен истеричный смех его приятеля.