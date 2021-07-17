Из жизни
 
Последние новости
Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке А-28 в тайге
В Минздраве США заявили о «пандемии непривитых»
В России оценили новость об обнаружении «суперантитела» против коронавируса
Дело сбитого в Донбассе «Боинга» назвали элементом антироссийской игры
В США поиронизировали над покупкой Польшей танков M1 Abrams
Церковь в честь Марадоны открылась в Мексике
Юрист оценила последствия отказа России от требования ЕСПЧ по однополым бракам
Доказательства США по делу сбитого в Донбассе «Боинга» назвали блефом
Вирусолог оценил способность коронавируса встраиваться в геном
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина избил аллигатора и попытался забросить его на крышу здания

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stephen Lew / USA TODAY Sports / Reuters
Во Флориде мужчина избил аллигатора и попытался забросить его на крышу бара

В американском городе Дейтона-Бич-Шорс, штат Флорида, задержали мужчину, который избил аллигатора и попытался закинуть его на крышу здания. Об этом сообщает NBC News.

Сотрудники полиции заметили 32-летнего Уильяма Ходжа (William Hodge) рано утром 15 июля, когда он пытался забросить живую рептилию на крышу коктейль-бара. Помимо этого мужчина схватил аллигатора за хвост, ударил животное о навес здания, затем бросил на землю и дважды прыгнул на него.

Как рассказал Ходж полицейским, он украл аллигатора из вольера на близлежащем поле для мини-гольфа. Объясняя свои действия, он заявил, что «решил преподать рептилии урок». Мужчине предъявлены обвинения в краже со взломом и жестоком обращении с животными.

В 2020 году пользователей сети возмутили кадры жестокого избиения кенгуру. На видео попал неизвестный мужчина, который неоднократно бьет беззащитное животное кулаками по морде. На фоне слышен истеричный смех его приятеля.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Florida man tries to throw live gator onto building's roof to teach 'it a lesson,' police say
Россиянин избил собаку другой собакой и попал на видео
Женщины избили крокодила утварью и спасли подругу
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
11:1613 июля

Посетители «Макдоналдс» поспорили из-за картошки и попали в тюрьму

10:1313 июля

Агрессивные пчелы более 300 раз укусили мужчину и убили его

09:0313 июля

Диетолог назвала способ сделать привычные блюда более полезными для фигуры

Из жизни00:0215 мая
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»

Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
07:5713 июля

Диетолог раскрыл способ выбрать качественную питьевую воду

07:2113 июля

Две пьяные девушки ночью влезли в кафе и приготовили пельмени в холодной воде

07:0013 июля

116-килограммовая женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
05:0013 июля

Самый опасный медведь в мире победил тигра и попал на видео

02:0013 июля

Мужчина втайне от жены назвал дочь в честь любовницы

23:1912 июля

Россиянам дали советы по употреблению арбуза

Россия
«Пора начинать адаптироваться»
Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
Как Борис Ельцин смешил народ и стал первым мем-президентом России?
 
Все материалы
Мир
Число жертв протестов в ЮАР превысило 200
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
Власти Афганистана обвинили Пакистан в поддержке операций талибов
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Страны АТЭС договорились обменяться технологиями производства вакцин от COVID-19
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Стало известно о 75 убитых и более тысячи арестованных в Мьянме детей
Все материалы
Бывший СССР
В Таджикистане прошел военный парад на границе с Афганистаном
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
Украина отказалась от смягчения языковых законов
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Украину предупредили о сильных пожарах и наводнениях из-за жары
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украинские моряки попали в смертельную ловушку на судне у берегов Африки
Все материалы
Экономика
Названы последствия борьбы России со сладкими напитками
Экспорт «Газпрома» приблизился к историческому рекорду
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Офисы Сбера в Москва-Сити получили сертификат по стандарту BREEAM
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Для клиентов ВТБ повышена безопасность подачи заявлений на выплаты на школьников
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко высказался о плохих отношениях с братом
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Федор Емельяненко прокомментировал поиск следующего соперника
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Партнерский материал
«Быки» из Краснодара облачились в новую форму
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой
Все материалы
Культура
Iron Maiden вернулись спустя шесть лет с новым синглом и клипом от Pixar
«А чего я так боюсь смерти?»
Умер Петр Мамонов — музыкант, актер, главный юродивый современной русской культуры
В театре Ленсовета рассказали о самочувствии Михаила Боярского
Кролик дарит стиль.
Как баскетбол, Багз Банни и BLM сотворили самый веселый блокбастер лета
Менеджер МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Всех вылечат.
«Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова показали в Каннах. Что с ними не так?
Кинопродюсера задержали по обвинению в прикрытии международной сети проституции
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев отреагировал на подарки от украинского журналиста Гордона
Световое оборудование чуть не убило репортера в прямом эфире
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Песков оценил эффект от объявления журналистов иноагентами
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Минобороны России прокомментировало кибератаку на свой сайт
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Самую старую в мире бутылку виски продали на аукционе за 10 миллионов рублей
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
104-килограммовый мужчина похудел на 31 килограмм и раскрыл секрет успеха
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Из-за ошибки в документах женщину семь лет отказывались считать живой
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Диетолог рассказала способ есть на ночь и не толстеть
Все материалы
Экстремальную Niva Bronto впервые сфотографировали в пятидверном кузове
Hyundai Elantra N и ещё 6 «горячих» четырехдверок
С какими моделями может сравниться по динамике новинка из Кореи
79-летний Buick советского командира выставили на продажу за 2 млн рублей
Jaguar F-Type R: последний бунтарь Европы
Редакторы «Мотора» о героическом купе, которое пытается уйти красиво
BMW показала секретный концепт из 1990-х с огромными «ноздрями»
Суперкары, рестомоды и классика: гид «Мотора» по Фестивалю скорости в Гудвуде
Самые-самые участники самой крутой выставки
Для Lada Granta создали особые шины Kama
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Торжке выберут обладательницу самой красивой косы
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
Археологи нашли древние каменные стелы в Туве
«Иностранцам нравятся купола»
Российская тату-мастерица соединила матрешек с американским стилем. Что из этого вышло?
В Мордовии прошел межрегиональный этнический забег
Фильм якутского режиссера будет впервые показан на международном кинофестивале
Все материалы