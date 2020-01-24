Жестокое избиение кенгуру под истеричный смех мужчины попало на видео

Пользователи coцсетей возмутились кадрами жестокого избиения кенгуру. Запись произошедшего опубликовала газета The Independent.

На видео попал неизвестный мужчина, который неоднократно бьет беззащитное животное кулаками по морде. На фоне слышен истеричный смех его приятеля. По версии полиции, инцидент произошел в австралийском штате Новый Южный Уэльс. По делу идет расследование.

Запись мгновенно разлетелась по интернету и вызвала волну возмущения. Пользователи сети предположили, что перед избиением мужчины могли сбить кенгуру на машине.

В 2019 году в Австралии приговорили к тюремному заключению 22-летнего Дилана Лесли Гриффина (Dylan Leslie Griffin), который избил кенгуру кастетом, а затем выстрелил животному в глаз. Его посадили за решетку на 11 месяцев.

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