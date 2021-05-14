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Россиянин избил собаку другой собакой и попал на видео

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В Санкт-Петербурге местный житель избил собаку другой собакой и попал на видео. Ролик опубликовал телеканал 78.ru.

На кадрах, снятых очевидицей, видно, что россиянин тащит собаку за передние лапы. В руках у него собака поменьше, он держит ее за шкирку и бьет ею другое животное. В конце записи слышно, как собака громко лает. Как пишет 78.ru, когда мужчина зашел в подъезд жилого дома, он швырнул собаку на плиточный пол и пнул ногой.

Известно, что мужчину задержали. Помимо двух собак, у него есть кошка, животных передадут зоозащитникам. Свои действия он объяснил трудностями на работе.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении МВД по Петербургу, избиение собак произошло у дома 1 на улице Крыленко. На мужчину составили протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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