Россиянин избил собаку другой собакой и попал на видео

В Санкт-Петербурге местный житель избил собаку другой собакой и попал на видео. Ролик опубликовал телеканал 78.ru.

На кадрах, снятых очевидицей, видно, что россиянин тащит собаку за передние лапы. В руках у него собака поменьше, он держит ее за шкирку и бьет ею другое животное. В конце записи слышно, как собака громко лает. Как пишет 78.ru, когда мужчина зашел в подъезд жилого дома, он швырнул собаку на плиточный пол и пнул ногой.

Известно, что мужчину задержали. Помимо двух собак, у него есть кошка, животных передадут зоозащитникам. Свои действия он объяснил трудностями на работе.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении МВД по Петербургу, избиение собак произошло у дома 1 на улице Крыленко. На мужчину составили протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.