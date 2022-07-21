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Правоохранители выдвинули версию о суициде отставного генерала ФСБ

Правоохранители проверяют версию о суициде отставного генерала ФСБ, найденного в Москве
Начало событий в новости В Москве найден мертвым генерал ФСБ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правоохранительные органы начали проверку по факту обнаружения тела отставного генерала ФСБ 76-летнего Евгения Лобачева. Об этом сообщает ТАСС.

Приоритетной версией является суицид. Генерала спецслужб нашли мертвым в подъезде дома в центре Москвы. Лобачев страдал тяжелым заболеванием. Он не оставил предсмертной записки.

Ранее 21 июля сообщалось, что тело Лобачева обнаружили вечером 20 июля на лестничной площадке дома на Качалинской улице. Рядом лежал пистолет ТТ. В правоохранительные органы обратилась супруга генерала и сообщила, что днем 20 июля он ушел на прогулку и не вернулся домой. Источник уточнил, что у генерала имелись проблемы со здоровьем и финансами.

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Любовь Ширижик
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