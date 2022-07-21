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В Москве найден мертвым генерал ФСБ

В Москве отставной генерал-майор ФСБ Лобачев найден мертвым на лестнице

Фото: Irina Rebrova / Shutterstock

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ в отставке 76-летний Евгений Лобачев. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, тело офицера обнаружили вечером 20 июля на лестничной площадке дома на Качалинской улице. Рядом лежал пистолет ТТ.

В правоохранительные органы обратилась супруга Лобачева и сообщила, что днем 20 июля он ушел на прогулку и не вернулся домой.

Источник уточнил, что у генерала имелись проблемы со здоровьем и финансами. Правоохранительные органы начали проведение проверки.

15 июня в московской квартире был найден мертвым генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России 90-летний Лев Соцков. Супруга нашла его тело в ванной комнате квартиры дома на улице Новаторов. Рядом с погибшим обнаружен наградной пистолет ТТ и записка. В ней Соцков написал, что оружие является реликвией боев на реке Халхин-Гол, которое он получил, когда был представителем при спецслужбе Монголии.

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Любовь Ширижик
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