Раскрыта дата проведения досрочных выборов в парламент Италии
Президент Италии Маттарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент страны 25 сентября. Об этом пишет итальянский телеканал RAI со ссылкой на решение совета министров страны.
«Президент Серджио Матарелла распустил парламент, Италия будет голосовать 25 сентября», — сообщает телеканал RAI.
Уточняется, что до этого времени действующий премьер-министр страны Марио Драги будет исполнять обязанности главы правительства.
Ранее сообщалось, что Драги вновь заявил парламенту об уходе в отставку во время заседания нижней палаты. Впервые премьер объявил об уходе в отставку 14 июля после голосования в парламенте. МИД Италии, а также мэры 11 городов призвали премьера не покидать должность. Они полагают, что в случае новых выборов государство может не восстановить экономику