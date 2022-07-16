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Мэры 11 городов Италии призвали Драги не покидать пост премьера

Мэры 11 городов Италии призвали Марио Драги не покидать пост премьер-министра

Фото: Remo Casilli / Reuters

Мэры 11 городов Италии, включая Рим, Милан и Турин, призвали Марио Драги не покидать пост премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости.

Письмо градоначальников также подписали мэры Генуи, Венеции, Флоренции и других крупных городов. «Премьер Марио Драги до этого времени авторитетно представлял нашу страну на международном уровне и ещё раз показал достоинство и масштаб в политическом и институциональном планах... Мы, мэры, каждый день призванные к сложному управлению и решению проблем, которые затрагивают наших граждан, просим Марио Драги идти дальше и объяснить парламенту веские причины, которые требуют от нас продолжения работы правительства», — сказано в тексте письма.

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Главы городов подчеркнули недопустимость правительственного кризиса в разгар «беспрецедентных усилий» по возрождению экономики, реализации государственных объектов и управления чрезвычайной ситуацией в социальной сфере.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что коалиция во главе с премьер-министром Драги должна сохраниться, несмотря на сложности. По его словам, в случае новых выборов Италия может не восстановить экономику, не принять второй пакет мер по поддержке размером 15 миллиардов евро для амортизации цен на энергоносители и не отстоять введение ограничений цен на газ в Европе.

Драги объявил об уходе в отставку после голосования в парламенте. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики.

В ответ президент Италии Серджо Матарелла не принял отставку премьера. По информации агентства, глава государства попросил Драги обратиться к парламенту, чтобы оценить политическую ситуацию.

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Анжелика Бережная
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