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Президент Италии не принял отставку премьера

Президент Италии Матарелла не принял отставку премьер-министра Драги

Фото: Italian Presidency Press Office / Reuters

Президент Италии Серджо Матарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса президента.

По информации агентства, глава государства попросил Драги обратиться к парламенту, чтобы оценить политическую ситуацию.

Ранее Драги объявил об уходе в отставку после голосования в парламенте. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики.

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Виктория Кондратьева
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