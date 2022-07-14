Президент Италии не принял отставку премьера

Президент Италии Матарелла не принял отставку премьер-министра Драги

Президент Италии Серджо Матарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса президента.

По информации агентства, глава государства попросил Драги обратиться к парламенту, чтобы оценить политическую ситуацию.

Ранее Драги объявил об уходе в отставку после голосования в парламенте. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики.