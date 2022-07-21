Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

20 женщин и детей из одной семьи погибли по пути на свадьбу

Daily Mail: 20 ехавших на свадьбу женщин и детей утонули в реке Инд

Фото: Mohammad Shabaan / AP

В Пакистане 20 женщин и детей, ехавших на свадьбу, утонули, когда их лодка перевернулась на реке Инд. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла в провинции Пенджаб в понедельник. Отмечается, что в том месте, где лодка пошла ко дну, было сильное течение. 65 пострадавших, в том числе и жених, выбрались на берег самостоятельно. Утонули по меньшей мере 20 человек и еще 30 числятся пропавшими без вести.

Местный чиновник Аслам Таслим рассказал, что все находившиеся в лодке были членами одной семьи. По его словам, среди погибших, которых уже удалось найти, были исключительно женщины и дети, так как большинство из них не умели плавать.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Количество пассажиров, находившихся на борту, неизвестно. Считается, что их было около сотни, однако эту цифру в данный момент пытаются уточнить, опрашивая пострадавших и их родных. Точная причина катастрофы также пока не установлена, но, скорее всего, она произошла из-за того, что лодка была перегружена.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и поручил властям приложить все усилия, чтобы попытаться спасти тех людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

В августе 2021 года сообщалось, что в Бангладеш погибли 17 гостей свадебной вечеринки. В лодку, на которой плыли участники торжества, ударила молния.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
МЕРКОСУР отказался слушать Зеленского
Россиянам рассказали о возможных осложнениях после COVID-19
Французский банкир заявил о гибели Запада из-за антироссийских санкций
Врачи назвали все опасности долгого воздержания для здоровья
20 женщин и детей из одной семьи погибли по пути на свадьбу
В США уклоняющихся от санкций против России захотели приравнять к мафии
В Приморье обрушился мост
Названа цена неоготического особняка XIX века в Подмосковье
Роструд предостерег IKEA от нарушения прав сотрудников
Защищенные ПК научились взламывать через кабели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.