РБК: после ухода западных компаний в России начались проблемы с углублением дна

На фоне западных санкций и ухода иностранных компаний в России начались проблемы с углублением дна. Дело в том, что дноуглубительные работы в стране до этого в основном проводились иностранными судами: голландскими Van Oord и Boscalis, а также бельгийскими Jan de Nul и Deme. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в «Росатом») Александра Бенгерта.

«Жили себе спокойно, понимали, что всегда придет иностранец из большой четверки европейской, выкопает, что угодно. Сейчас с этим риски», — признал он. Большинство инфраструктурных объектов в Арктике находятся на мелководье, так что там необходимо проводить большие объемы работ по углублению дна. Сейчас рассматриваются варианты по приобретению специальных кораблей.

Ранее стало известно, что в России перестало хватать белой жести — сырья для производства консервных банок. Цена на металл существенно выросла, затраты у производителей недорогой продукции подскочили. Поставки в Россию сократились: металл обычно закупали в Европе, Японии и Китае. С учетом новой экономической остановки, нарушения логистических цепочек и санкций импорт сейчас возможен только из КНР.