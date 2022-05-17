В России перестало хватать жести

Росбыболовство зафиксировало нехватку жести для производства консервных банок

Росрыболовство зафиксировало, что в России перестало хватать белой жести — сырья для производства консервных банок. Об этом стало известно газете «Известия».

Цена на металл существенно выросла, затраты у производителей недорогой продукции подскочили. Поставки в Россию сократились: металл обычно закупали в Европе, Японии и Китае. С учетом новой экономической остановки, нарушения логистических цепочек и санкций импорт сейчас возможен только из КНР.

«На территории страны действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с возросшим объемом заказов», — прокомментировал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его мнению, без развития отечественного производства будет сложно избежать подорожания продуктов. Себестоимость жестяной банки в апреле 20022-го выросла на 65-83 процента (по сравнению с апрелем прошлого года), и именно тара составляет большую часть цены консервированных продуктов.

В конце апреля стало известно, что производство красной икры в России оказалось под угрозой из-за новых правил ветеринарного контроля. Согласно вступившим в силу 1 марта новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизы, теперь для посола рыбы необходимо постоянное присутствие ветеринарных специалистов на предприятиях, где выпускается икра. При этом производство икры требует непрерывности процесса, и отложить посол в ожидании одобрения сотрудников ветеринарной службы невозможно.