Производство красной икры в России оказалось под угрозой

«Ъ»: производство красной икры в России под угрозой из-за новых правил ветконтроля

Производство красной икры на Дальнем Востоке России оказалось под угрозой из-за новых правил ветеринарного контроля. Об этом в пятницу, 29 апреля, пишет «Коммерсантъ».

Согласно вступившим в силу 1 марта новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизы, теперь для посола рыбы необходимо постоянное присутствие ветеринарных специалистов на предприятиях, где выпускается икра, поясняют источники издания. Глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отмечает, что производство икры требует непрерывности процесса и отложить посол в ожидании одобрения сотрудников ветеринарной службы невозможно.

По данным источников газеты, в Минсельхозе рассматривают возможность составления списка отдаленных перерабатывающих заводов на Дальнем Востоке, которые смогут продолжать производство красной икры без присутствия сотрудников ветеринарной службы. В Росрыболовстве признают, что возможностей проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в процессе засаливания икры нет. В Россельхознадзоре изданию заявили, что правила разрабатывались Минсельхозом и служба «не вправе трактовать их». В министерстве ответили, что неоднократно разъясняли правила и обсуждали проблемные вопросы.

Согласно оценке управляющего партнера Agro & Food Communications Ильи Березнюка, уровень добычи лососевых в этом году должен обеспечить внутреннее потребление красной икры. Однако есть риски ажиотажного спроса и нехватки продукта, а нерешенный вопрос с ветеринарным контролем может привести к дополнительному росту цен. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин полагает, что произведенная в предстоящую путину икра в связи с низким прогнозов добычи лососевых в этом году может подорожать.

Ранее сообщалось, что российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за анонсированного еще в начале апреля запрета Евросоюза (ЕС) на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов, из-за чего существует риск сокращения ассортимента колбасной продукции. В Минсельхозе заявили, что трудности с поставками отечественные производители решают «за счет переориентации на другие рынки и поиска альтернативных поставщиков».

