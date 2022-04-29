Россиян предупредили о риске сокращения ассортимента сосисок и колбасы

РБК: производители предупредили о риске нехватки оболочек для сосисок и колбасы

Российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за анонсированного еще в начале апреля запрета Евросоюза (ЕС) на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов, из-за чего существует риск сокращения ассортимента колбасной продукции. Об этом в пятницу, 29 апреля, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Европа была основным поставщиком колбасных оболочек в Россию, однако с 10 июля 2022 года ЕС вводит запрет на поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов. Директор полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александр Поляков предупредил, что из-за санкций мясоперерабатывающие заводы в ближайшее время столкнутся с «отсутствием в среднесрочной перспективе в должном объеме» оболочек для различных видов колбас. По его словам, отечественное производство не сможет в полной мере удовлетворить спрос, что приведет «к существенному сокращению ассортимента пищевых продуктов».

Собеседник издания утверждает, что поставки по действующим контрактам возможны до 10 июля, однако иностранным производителям упаковки уже поступила директива не принимать заказы из России с 9 апреля. Запасов оболочки в России, по словам Полякова, хватит примерно на три месяца, а затем может возникнуть дефицит, который отразится на производстве. «В ближайшей перспективе мы увидим резкое сокращение ассортимента колбас на прилавках российских магазинов», — резюмировал он.

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин признает, что полностью заменить импортную оболочку для колбас будет трудно. Поэтому производители ищут альтернативные способы ее доставки в Россию, или рассматривают возможность заменить оболочку или от чего-то отказаться. В Минсельхозе заявили, что трудности с поставками отечественные производители решают «за счет переориентации на другие рынки и поиска альтернативных поставщиков».

Ранее Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») заявил, что ожидает сложностей с поставками в Россию сырья для апельсинового сока. Отмечается, что нехватка сырья связана как с логистическими проблемами из Европы и США, так и с его подорожанием у прежних поставщиков. При самом пессимистичном сценарии возможно падение доли апельсинового сока на отечественном рынке до нуля. Взамен изготовители намерены увеличить производство виноградного сока. Также отрасль рассматривает такие альтернативные направления для импорта сырья и ингредиентов из других стран.