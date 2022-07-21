Британец поставил дешевые виниры в Турции и остался с внешностью Осла из «Шрека»

Британец решил сэкономить на услугах дантиста и остался с внешностью Осла из «Шрека»

Житель Великобритании поставил дешевые виниры в одной из турецких клиник и остался с внешностью персонажа из мультфильма «Шрек». Серию роликов он опубликовал в своем TikTok-аккаунте.

В упомянутых видео юзер с никнеймом beeman920 рассказал, как решил сэкономить на услугах дантиста и отправился в Турцию, где упомянутая процедура стоит в несколько раз дешевле, чем в Соединенном Королевстве.

Показав свою новую улыбку, блогер отметил, что провел в стоматологическом кресле около 15,5 часа. Сначала врач сточил естественные зубы пациента, после чего установил на них неестественно белые накладки. «Я стал похож на Осла из "Шрека" или лошадь», — иронично отозвался британец о своей новой внешности.

После проделанной манипуляции мужчина стал жаловаться на сильный отек лица. Кроме того, у него деформировался голос из-за возникшей боли в ротовой полости. При этом блогер признался, что о своей трансформации не жалеет, так как его зубы были в плохом состоянии.

В июле житель Австралии Дэвид Косир показал белоснежные виниры и стал объектом шуток в сети. Блогер, называющий себя «пластиковым мальчиком», выбрал неестественно белые виниры четкой квадратной формы. За установку он заплатил 3 тысячи долларов (158 тысяч рублей), а в Мельбурне данная услуга обошлась бы ему более чем в 23 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей).

