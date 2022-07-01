Блогер сэкономил десятки тысяч рублей на винирах и стал объектом шуток в сети

Блогер Дэвид Косир сэкономил тысячи долларов на установке виниров и стал объектом шуток

Житель Австралии Дэвид Косир показал белоснежные виниры и стал объектом шуток в сети. Результат трансформации он запечатлел на камеру и разместил на платформе TikTok.

26-летний блогер похвастался, что смог сэкономить десятки тысяч долларов на дорогостоящей процедуре, которую предпочел сделать в Турции. В конечном счете он заплатил за установку три тысячи долларов (158 тысяч рублей), а в Мельбурне данная услуга обошлась бы ему более чем в 23 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей).

Известно, что в процессе манипуляции собственные зубы блогера были сильно сточены, после чего поверх них устанавливались специальные накладки. Косир, называющий себя «пластиковым мальчиком», выбрал неестественно белые виниры четкой квадратной формы. Результат, по его словам, превзошел его ожидания.

Упомянутый ролик набрал более 1,7 миллиона просмотров, и пользователи сети принялись шутить над внешностью Косира в комментариях. «Теперь веселись, меняя их каждые десять лет», «Знаю людей, которые поставили некачественные виниры, отчего в них забиваются остатки пищи и начинают источать ужасный запах», «Американская история ужасов», — писали юзеры.

В июне блогерша Кейси Тью установила виниры и была поднята на смех из-за их сходством с клавишами рояля. Девушка показала зубы до процедуры, а затем сравнила их с получившимся результатом. Она продемонстрировала ровные белоснежные коронки квадратной формы с острыми углами, добавив, что не жалеет о своем выборе.

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