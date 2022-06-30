Похожие на клавиши рояля виниры блогерши подняли на смех в сети

Блогерша Кейси Тью поставила виниры и была поднята на смех в сети из-за их формы

Блогершу Кейси Тью подняли на смех в сети за ее новые виниры, похожие на клавиши рояля. Соответствующим роликом она поделилась в TikTok.

Юзерша с никнеймом itzcjbitchh призналась, что была недовольна своей улыбкой, поэтому решила поставить виниры. В упомянутом видео она показала зубы до процедуры, а затем сравнила их с получившимся результатом.

Так, девушка продемонстрировала ровные белоснежные коронки квадратной формы с острыми углами, добавив, что не жалеет о своем выборе и считает, что трансформация пошла ей на пользу. Данный ролик Тью сняла в ответ на мнение людей, которые считали, что ее естественные зубы от природы красивы.

Размещенная публикация набрала более 456 тысяч просмотров и пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Это клавиши пианино?», «Захотелось сыграть пьесу Бетховена», «Выглядят как зубные протезы», «Клон Санта-Клауса», — писали юзеры.

Ранее жительница Лондона Аида Азизи установила дешевые виниры, из-за чего ее лицо приобрело лошадиную форму. Процедура была сделана во время отдыха в Иране. Врач некорректно подобрал размер накладок, из-за чего девушка испытывала сильную боль и едва не лишилась собственных зубов.