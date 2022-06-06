Блогерша установила дешевые виниры и осталась с «лошадиным» лицом

Daily Mail: блогерша Аида Азизи установила дешевые виниры в Иране и пожалела об этом

Блогерша иранского происхождения из Лондона Аида Азизи установила дешевые виниры и пожалела об этом. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал журналистов Daily Mail.

Юзерша с никнеймом aida_azizii призналась, что решение обновить улыбку было импульсивным. Процедура была сделана во время отдыха с семьей в Иране у специалиста, порекомендованного ей родственниками. Прислушавшись к совету, девушка записалась на прием, не проверив сертификаты клиники и компетентность медицинских работников.

Манипуляцию начала ассистентка врача, которая убедила Азизи выбрать накладки самого светлого оттенка. Затем ее сменил врач, и после девяти часов работы показал пациентке результат. «Я была в шоке. Я осталась с лошадиным лицом! Мои зубы были похожи на клавиши пианино или драже "Тик Так"», — поделилась эмоциями иранка.

На размещенных кадрах видно, что улыбка выглядит неестественно белой, а форма и размер виниров подобраны некорректно. При этом установка обошлась блогерше 965 австралийских долларов (около 42,5 тысячи рублей).

На следующее утро после процедуры девушка позвонила в клинику и потребовала исправить неудачную работу. Зайдя в кабинет, Азизи вновь увидела ассистентку, которая осмотрела ее ротовую полость и принялась стачивать накладки. Данная манипуляция не решила проблему: зубы пациентки начали болеть настолько сильно, что она перестала есть и спать. Кроме того, у нее наблюдалась деформация голоса.

Блогерша обратилась к другому специалисту, отметив, что он был удивлен работой коллег. «Виниры были слишком большими, из-за чего оказывали давление на резцы. Если бы я не обратилась за помощью, я бы лишилась зубов», — рассказала она. В результате девушка обрела улыбку мечты и посоветовала подписчикам не экономить на выборе врача.

Ранее, в мае, жительница Великобритании установила виниры в одной из турецких клиник и стала объектом шуток из-за их размера. Девушка призналась, что внешний вид ее зубов в течение многих лет доставлял ей дискомфорт. По этой причине она отправилась в Турцию, чтобы побороть комплекс и сэкономить. Блогерша осталась довольна трансформацией, однако юзеры назвали ее улыбкой лошадиной.