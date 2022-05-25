Девушка похвасталась новыми винирами и стала объектом шуток из-за их длины

The Sun: установившую виниры в Турции британку высмеяли из-за их длины

Жительница Великобритании похвасталась новыми винирами и стала объектом шуток из-за их длины. На соответствующий TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что в течение многих лет внешний вид ее зубов доставлял ей дискомфорт. По этой причине она отправилась в Турцию, чтобы визуально улучшить улыбку. Известно, что установка виниров обошлась пациентке в четыре тысячи фунтов стерлингов (около 290 тысяч рублей). На размещенных кадрах она продемонстрировала, как выглядит результат процедуры.

Британка призналась, что осталась довольна преображением, однако часть пользователей сети не оценила ее трансформацию. «Фу, ты выглядишь как лошадь со своими новыми зубами», «Пусть тебе вернут деньги за услугу», «Раньше ты выглядела лучше», — заявили юзеры, высмеяв героиню видео.

Однако другие зрители поддержали девушку, отметив, что не следует критиковать человека из-за его анатомических особенностей. «Ее естественные зубы были довольно длинными, врачи не могут просто взять и сделать их короче, потому что это нарушило бы прикус пациентки», «Они выглядят великолепно. Игнорируй хейтеров», «Сначала показалось, что накладки тебе немного великоваты, но я посмотрела снова, и — вау — ты выглядишь великолепно!» — заключили они.

В апреле блогерша Михал Маккаби похвасталась новыми винирами в сети и рассмешила подписчиков. Девушка призналась, что была недовольна своими зубами в течение десяти лет, и, наконец, обрела улыбку мечты. Белоснежные накладки стали причиной нападок хейтеров: автора ролика сравнивали с лошадью, а зубы — с клавишами пианино.