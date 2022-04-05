Блогершу высмеяли в сети за «лошадиную» улыбку из-за новых виниров

Пользователи сети высмеяли британку за сходство с лошадью после установки виниров

Британскую блогершу Михал Маккаби пользователи сети высмеяли за сходство с лошадью из-за установленных виниров. На ее TikTok-ролик обратило внимание издание Daily Star.

Девушка опубликовала в своем аккаунте ролик, на кадрах которого показала последствия стоматологической процедуры. Маккаби засняла лицо крупным планом и продемонстрировала ровный ряд зубов белого цвета. При этом блогерша пояснила, что вдохновилась популярными в TikTok видео, где пользователи позируют с новыми винирами. «Я была недовольна своими зубами в течение 10 лет, так что я ни в коем случае не упущу этот тренд», — подчеркнула она.

Ролик девушки стал вирусным и набрал 1,4 миллиона просмотров. В свою очередь, часть зрителей высмеяли обновленную улыбку Маккаби, сравнив ее зубы с лошадиными. «Чья это лошадь?», «Целое пианино», «Поржи», — комментировали они.

Однако другие пользователи заступились за британку, отметив, что она по-прежнему обладает привлекательной внешностью. «Почему люди такие злые? Ты прекрасно выглядишь, детка. Жаль, что у меня нет денег на виниры», «Оставьте девушку в покое, она довольна тем, как выглядит, к тому же она прекрасна», «Так много завистливых людей в комментариях, ты выглядишь великолепно», — поддержали юзеры героиню материала.

В марте жительница Англии установила на зубы дешевые съемные виниры и рассмешила пользователей сети своим внешним видом. На видео женщина показала свою внешность после примерки накладок и поделилась своими впечатлениями. «Какая пустая трата денег! Посмотрите на этот ужас!» — посетовала она.