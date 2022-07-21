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Количество смертельных ДТП увеличилось в 35 регионах России

Смертность в ДТП возросла в 35 регионах России за прошедшие полгода

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Количество смертей в результате аварий на дорогах увеличилось в 35 регионах России с начала этого года. Об этом сообщает Коммерсантъ.

В списке смертности от дорожных аварий лидирует Севастополь с двукратным ростом числа жертв. Следом идут ЕАО, Якутия, Кемеровская область и Карачаево-Черкессия. В антирейтинг также попали Краснодарский край, Татарстан, Белгородская область и Москва.

Теории о причинах такой динамики разнятся. Институт экономики транспорта ВШЭ предположил, что всплески аварийности связаны с постоянным стрессом водителей на фоне экономического кризиса. Столичный Центр организации дорожного движения выявил корреляцию между ростом смертности и увеличившимся количеством велосипедистов на дорогах. Он также отметил, что большинство смертельных аварий произошли в результате нарушения правил на большой скорости.

ГИБДД опубликовало статистические данные, согласно которым за прошедшие полгода на российских дорогах произошло 53,5 тысяч аварий с пострадавшими. За этот же промежуток времени в результате ДТП погибли 5,6 тысяч человек, а травмы получили 67,7 тысяч.

В некоторых регионах страны прослеживается снижение смертности на дорогах, в том числе в Чечне, Костромской и Астраханской областях, Карелии и Санкт-Петербурге. В прошлом году, в качестве решения проблемы, Минтранс России предложил запуск беспилотных машин, заявив, что в перспективе это позволит снизить количество погибших на 8 процентов.

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Варвара Кузьмина
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