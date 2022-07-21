В Хакасии открыли экскурсии на действующие археологические раскопки

Жители и гости Хакасии смогут попасть на экскурсию на археологические раскопки

В Хакасии открыли экскурсии на археологические раскопки. Об этом сообщает телеканал РТС со ссылкой на Туристский информационный центр.

Жители и гости республики смогут попасть к подножию горного массива Уйтаг, где проходит изучение захоронений эпохи поздней бронзы возрастом около трех тысяч лет.

Участники экскурсии увидят процесс зачистки курганов и реставрации находок, поговорят с археологами и попробуют их полевую кухню.

На экскурсию смогут попасть организованные группы до 20 человек по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Куликово Поле» в Тульской области проведет экскурсии на конях, в бричках и велосипедах. Гостям расскажут о возрождении Поля Куликовской битвы и возвращении ему исторического облика. Кроме того, «Куликово Поле» работает над восстановлением ландшафта места битвы и гости заповедника могут увидеть четыре вида ковыля: перистый, красивейший, узколистный и волосовидный.