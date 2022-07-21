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Российских фермеров попросили скинуться на импортозамещение

«Ъ»: Минсельхоз предложил фермерам профинансировать создание российского ПО

Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Минсельхоз предложил крупным российским сельскохозяйственным компаниям профинансировать 20 процентов стоимости нужного им софта. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Чиновники заявили, что необходимо «быстро импортозаместить решения, которые безумно важны для производственных цепочек». Это касается зарубежного специализированного софта. Например, программа Smartbow (США) позволяет контролировать здоровье и передвижение скота, Cloudfarms (Словакия) анализирует и управляет данными для свиноферм, а BigFarmNet (США) помогает дистанционно контролировать поголовье свиней.

Представитель Минсельхоза попросил фермеров определить решения, которые нужно заместить, а потом скинуться на них. Потребители софта заплатят разработчикам 100 процентов стоимости создания ПО, 80 процентов из которых вернется в виде субсидий. При этом, по данным издания, правообладателями ПО останутся разработчики, а не сельхозпроизводители.

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«Перевод масштабного агрохолдинга на альтернативное российское ПО — это долго и дорого, поэтому без финансовой стимуляции и критической надобности сложно представить себе этот процесс в добровольном порядке»,— отметил один из животноводов.

По импорту высокотехнологичной продукции Россия зависит от Европы более чем на 45 процентов, от США — на 21 процент, а от Китая — на 11 процентов, заявил ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Платон Щукин
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