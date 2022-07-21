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Европа оценила зависимость России от импорта высоких технологий

Боррель: Россия зависит от импорта высокотехнологичной продукции Европы на 45 процентов

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По импорту высокотехнологичной продукции Россия зависит от Европы более чем на 45 процентов, от США — на 21 процент, а от Китая — на 11 процентов, написал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.

«Россия может попытаться ограничить эффект санкций через замещения импорта на продукты своего производства. Это получилось в сельскохозяйственном секторе после санкций 2014 года. Но для высокотехнологичных продуктов импортозамещение гораздо более трудновыполнимо», — уверен он.

Боррель отметил, что санкции на экспорт полупроводников в Россию напрямую повлияли на российские компании. Россия ввозит высокотехнологичные товары на 19 миллиардов долларов в год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «сидеть на иностранных технологиях» опасно, поскольку подобная зависимость «постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями».

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Платон Щукин
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