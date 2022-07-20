Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин заявил о начале избавления России от «унизительной зависимости»

Путин заявил, что уход зарубежных компаний заставлять избавляться от зарубежных технологий

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Уход западных компаний с российского рынка заставляет начинать «шевелиться» и избавляться от «унизительной зависимости», заявил президент страны Владимир Путин. Его слова цитирует РИА Новости.

По оценкам главы государства, «сидеть на иностранных технологиях» опасно, поскольку подобная зависимость «постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями».

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме в июне российский президент говорил, что страна должна развивать технологии лучше тех, что оказались закрыты для России, то есть западных. Тогда же он указывал, что все импортозаместить невозможно.

Он также указывал, что при потере суверенитета стран производила бы «только нефть, газ, пеньку, седла» и «продавала за границу кругляк».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине
Пассажир московского метро заплатит миллионы рублей за прогулку по рельсам
Стало известно об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС
В Кремле оценили отказ Карлсена играть за звание чемпиона мира с Непомнящим
В космических пузырях Ферми обнаружили газ иного происхождения
Путин заявил о начале избавления России от «унизительной зависимости»
Российский судья узнал о неожиданных выигрышах от букмекерских ставок на спорт
США поставят Украине еще четыре HIMARS
На Украине анонсировали «громкие новости» о публичных людях
Друзья Лаймы Вайкуле подтвердили рецидив онкологии у певицы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.