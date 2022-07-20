Путин заявил о начале избавления России от «унизительной зависимости»

Путин заявил, что уход зарубежных компаний заставлять избавляться от зарубежных технологий

Уход западных компаний с российского рынка заставляет начинать «шевелиться» и избавляться от «унизительной зависимости», заявил президент страны Владимир Путин. Его слова цитирует РИА Новости.

По оценкам главы государства, «сидеть на иностранных технологиях» опасно, поскольку подобная зависимость «постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями».

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме в июне российский президент говорил, что страна должна развивать технологии лучше тех, что оказались закрыты для России, то есть западных. Тогда же он указывал, что все импортозаместить невозможно.

Он также указывал, что при потере суверенитета стран производила бы «только нефть, газ, пеньку, седла» и «продавала за границу кругляк».

